9 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1609 قام فيليب الثالث ملك إسبانيا بطرد المسلمين من إسبانيا في عملية استغرقت الفترة بين 1609 بلنسية و 1614 م قشتالة.

قام فيليب الثالث ملك إسبانيا بطرد المسلمين من إسبانيا في عملية استغرقت الفترة بين 1609 بلنسية و 1614 م قشتالة. 1928 الحكومة التركية تتبنى قانونًا يفصل بين الدين والدولة بشكل تام، وتعلن تبني الدولة للعلمانية.

الحكومة التركية تتبنى قانونًا يفصل بين الدين والدولة بشكل تام، وتعلن تبني الدولة للعلمانية. 1938 التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي فيما عرف باسم ثورة 9 أبريل.

التونسيون ينتفضون ضد المستعمر الفرنسي فيما عرف باسم ثورة 9 أبريل. 1948 مذبحة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بزعامة مناحيم بيغين في اليوم الثاني من سقوط القسطل واستشهاد القائد عبد القادر الحسيني واستشهد فيها 360 رجلاً وامرأة وطفلاً.

مذبحة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بزعامة مناحيم بيغين في اليوم الثاني من سقوط القسطل واستشهاد القائد عبد القادر الحسيني واستشهد فيها 360 رجلاً وامرأة وطفلاً. 1953 إنشاء اتحاد البريد العربي.

إنشاء اتحاد البريد العربي. 1962 مجلس الأمن يصدر القرار 171 الذي يدين سوريا و(إسرائيل) لخرق اتفاقيات الهدنة ويتهم الأخيرة بخرق قرارات مجلس الأمن السابقة.

مجلس الأمن يصدر القرار 171 الذي يدين سوريا و(إسرائيل) لخرق اتفاقيات الهدنة ويتهم الأخيرة بخرق قرارات مجلس الأمن السابقة. 1985 الفدائية اللبنانية سناء محيدلي تفجر سيارة مفخخة في تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني بجنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

الفدائية اللبنانية سناء محيدلي تفجر سيارة مفخخة في تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني بجنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى. 1995 عملية استشهادية في مستوطنة (كفاردروم) وسط قطاع غزة، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطن واستشهاد منفذها خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.

عملية استشهادية في مستوطنة (كفاردروم) وسط قطاع غزة، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطن واستشهاد منفذها خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي. 2002 استشهاد القساميين أمجد ومحمد الفايد ومحمد مشارقة ونضال النوباني من كتائب شهداء الأقصى، بعد تنفيذ هجوم على القوات الصهيونية في جنين وقتل 13 جندياً واستشهاد محمود حلوة قائد القسام بمخيم جنين.

استشهاد القساميين أمجد ومحمد الفايد ومحمد مشارقة ونضال النوباني من كتائب شهداء الأقصى، بعد تنفيذ هجوم على القوات الصهيونية في جنين وقتل 13 جندياً واستشهاد محمود حلوة قائد القسام بمخيم جنين. 2003 اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 2008 استشهاد القسامي محمد فايز شامية من خان يونس في اشتباك مع العدو اعتراف العدو بمقتل جندي.

استشهاد القسامي محمد فايز شامية من خان يونس في اشتباك مع العدو اعتراف العدو بمقتل جندي. 2017 تفجيران في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقس في مدينة الإسكندرية في مصر يوقعان 45 قتيلًا وأكثر من 136 جريحًا.

تفجيران في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقس في مدينة الإسكندرية في مصر يوقعان 45 قتيلًا وأكثر من 136 جريحًا. 2022 البرلمان الباكستاني يقوم بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

المصدر / فلسطين أون لاين