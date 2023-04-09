نصائح لتجنب المشاكل الهضمية في رمضان!

في العادة ما يقوم الصائمون بتناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة وهو تصرف خاطئ يؤدي للعديد من المشاكل الصحية وخاصة الهضمية.

وأوضحت الدكتورة، فاطمة النصار، أخصائية أمراض الجهاز، أن الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام خلال وجبة الإفطار، يعرض الجهاز الهضمي للصائم لاضطرابات ومشاكل صحية مختلفة أبرزها:

- عسر الهضم.

- حرقة المعدة.

- ارتجاع المريء.

ونصحت الأخصائية النصار بضرورة اتباع الصائم للنصائح الصحية اللازمة خلال شهر رمضان، لتفادى كل المشاكل الصحية التي تتسبب في معاناة خلال شهر الصيام وذلك من خلال عدة خطوات وهي:

- بدء الإفطار بتناول بكمية بسيطة من السوائل الدافئة مثل الشوربة.

- التدرج في عملية تناول الطعام لتجنب حدوث عسر الهضم.

- تناول وجبات خفيفة وصغيرة على فترات زمنية طوال الفترة من الإفطار وحتى السحور.

- شرب كمية من المياه لا تقل عن 2 لتر على فترات متقطعة خلال الإفطار.

- ممارسة تمارين رياضية منزلية خفيفة بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار

- تجنب الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

- استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والالياف الموجودة في الخضار والسلطات.

- الابتعاد عن تناول الحلوى الدسمة خاصة عقب الإفطار مباشرة.

المصدر / وكالات