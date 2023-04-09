للمرة الثانية خلال ساعات.. إطلاق صواريخ تجاه الجولان المحتل

أعلنت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأحد، رصد 3 قذائف صاروخية من الأراضي السورية نحو الجولان السوري المحتل، وذلك بعد ساعات قليلة على رشقة صاروخية مماثلة.

اقرأ أيضا: إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه "الجولان المحتل"



وأوضحت أنه دوت صافرات الإنذار مجددًا جنوبي الجولان المحتل، حيث سقط صاروخان في منطقة مفتوحة، وتم اعتراض صاروخ واحد بالقبة الحديدية، ولا يوجد إصابات.

يُذكر أن الاحتلال، رصد الخميس الماضي، إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الفلسطيني، جرى اعتراض 25 منها، من قِبل القبة الحديدية، حسب بيان جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين