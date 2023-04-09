أشعل مخاوف أمنية.. تسريب وثائق سرية عن قصر باكنغهام ومقر إقامة الملك

تسربت وثائق سرية من داخل قصر "باكنغهام" الملكي البريطاني في لندن، وفوجئت الأجهزة الأمنية والمسؤولون البريطانيون بأنها منشورة على الانترنت، ما أشعل مخاوف أمنية واسعة بشأن اختراق المنظومة الإلكترونية للبلاد.

وبحسب تقرير نشرته جريدة (METRO) البريطانية، تم نشر وثائق سرية تظهر الأعمال الداخلية لقصر باكنغهام على الإنترنت، في خرق أمني واضح.

وكشفت المخططات والبيانات والصور عن ترتيبات في غرفة "أساسية" ونقطة وصول تخدم المقر الملكي. كما وصفت الخطط أيضاً أجنحة القصر وتخطيطه، بما في ذلك الموقع المحتمل لشقق الملك تشارلز والملكة كاميلا الخاصة.

ووصفت المستندات، التي تم تحديدها بأنها "سرية" باللون الأحمر، كيفية اتصال الغرف والأجنحة وإظهار ميزات الأمان الرئيسية.

ويقول التقرير إن هذه الوثائق السرية متاحة على الإنترنت منذ يوم الأربعاء الماضي ولكن تمت إزالتها في وقت لاحق، إلا أنها أشعلت موجة من القلق والمخاوف الأمنية بشأن هذا الاختراق، وما إذا كان القراصنة الذين نجحوا به قد توصلوا الى مزيد من الوثائق التي لم ينشروها حتى الآن.

وقال فيليب جريندل، منسق أمن مكافحة الإرهاب السابق في شرطة العاصمة، إنه لا ينبغي نشر مثل هذه التفاصيل للجمهور.

وأضاف جريندل، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (Defuse)، وهي شركة استشارية لإدارة التهديدات والمخاطر: "ما كان يجب نشرها مطلقاً، قد يؤدي نشر أي خطط إلى تعريض الأمن للخطر وقد يكون مفيداً لأي خصم".

وتضمنت الوثائق معلومات عن نظام استبدال أبواب الخدمة منتهية الصلاحية، كما شملت الأنواع والمواد المستخدمة في الأقفال، مع إظهار ميزات أخرى بما في ذلك مصباح الأمان والمستوى العلوي.

وكانت السلطات المحلية قد رفضت في السابق الإفراج عن مثل هذه الوثائق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال متحدث باسم مجلس ويستمنستر إن "المجلس يأخذ هذا الأمر على محمل الجد ويقوم بالتحقيق للتأكد من عدم تسرب معلومات حساسة أو سرية".

المصدر / وكالات