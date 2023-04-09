"موديرنا": لقاح علاج السرطان سيكون جاهزا بحلول 2030

كشفت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أن "اللقاح، الذي تطوره لعلاج مرض السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن كبير المسؤولين الطبيين في شركة "موديرنا"، الدكتور بول بيرتون، قوله إنه يعتقد أن "لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي".

ورجح بيرتون أن "ينقذ هذا اللقاح الفعال للغاية الملايين من الأرواح".

وأشار المسؤول الطبي إلى أن "موديرنا، التي ابتكرت لقاحًا رائدًا لفيروس كورونا، واثقة من أن لقاحات السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض المناعة الذاتية وغيرها من الحالات ستكون جاهزة بحلول عام 2030".

وأضاف أن "اللقاحات المنتظرة قد تمكنا من تغطية التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، ما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من فيروس كورونا، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي".

المصدر / الأناضول