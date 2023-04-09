فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"موديرنا": لقاح علاج السرطان سيكون جاهزا بحلول 2030

30 ألفًا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى وإغلاق أبواب المسجد القبلي

حماس تنعى الشهيد سليم وتؤكد تصعيد شعبنا للمقاومة دفاعًا عن الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم بعض باحات الأقصى

الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى والوقوف صفًّا واحدًا

الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الدوري الإنجليزي: مباراة قوية بين أرسنال وليفربول ومعركة الهبوط تحتدم

الأردن تحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار انتهاك الاحتلال الأماكن المقدسة

إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه "الجولان المحتل"

شهيدٌ في قلقيلية وإصابات في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

"موديرنا": لقاح علاج السرطان سيكون جاهزا بحلول 2030

09 ابريل 2023 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
...

كشفت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" أن "اللقاح، الذي تطوره لعلاج مرض السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن كبير المسؤولين الطبيين في شركة "موديرنا"، الدكتور بول بيرتون، قوله إنه يعتقد أن "لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي".

ورجح بيرتون أن "ينقذ هذا اللقاح الفعال للغاية الملايين من الأرواح".

وأشار المسؤول الطبي إلى أن "موديرنا، التي ابتكرت لقاحًا رائدًا لفيروس كورونا، واثقة من أن لقاحات السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض المناعة الذاتية وغيرها من الحالات ستكون جاهزة بحلول عام 2030".

وأضاف أن "اللقاحات المنتظرة قد تمكنا من تغطية التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، ما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من فيروس كورونا، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي".

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#السرطان #علاج السرطان

متعلقات

الأكثر قراءة