فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 ألفًا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى وإغلاق أبواب المسجد القبلي

حماس تنعى الشهيد سليم وتؤكد تصعيد شعبنا للمقاومة دفاعًا عن الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم بعض باحات الأقصى

الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى والوقوف صفًّا واحدًا

الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

الدوري الإنجليزي: مباراة قوية بين أرسنال وليفربول ومعركة الهبوط تحتدم

الأردن تحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار انتهاك الاحتلال الأماكن المقدسة

إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه "الجولان المحتل"

شهيدٌ في قلقيلية وإصابات في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

حمادة: شعبنا سيتصدى لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى

الأردن تحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار انتهاك الاحتلال الأماكن المقدسة

09 ابريل 2023 . الساعة 00:59 بتوقيت القدس
...

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، من التبعات الكارثية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في شهر رمضان.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، من أن "قيام قوات الشرطة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين مجددا، في محاولة لتفريغه من المصلين، تمهيدا لاقتحامات كبيرة للمسجد، سيدفع الأوضاع نحو المزيد من التوتر والعنف الذي سيدفع ثمنه الجميع".

وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، وترويعها للمصلين في هذه الأيام المباركة".

ومنذ الثلاثاء الماضي تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وتعتدي على المرابطين والمصلين داخل المصلى القبلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" العبري، الذي حل هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #الأردن

متعلقات

الأكثر قراءة