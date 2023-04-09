قوات الاحتلال تقتحم بعض باحات الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل منتصف الليل بعض باحات المسجد الأقصى وأغلقت أحد أبوابه، وفق شهود عيان.

وتزامنًا مع الاقتحام، تحصّن مئات المصلين داخل المصلى القبلي بالمسجد، وأغلقوا أبوابه تحسبًا لاقتحام قوات الاحتلال ومنعهم من الاعتكاف.

ورد المصلون على اقتحامات الاحتلال بالهتافات والتكبير.

وأغلقت قوة من شرطة الاحتلال "باب المطهرة" أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول عبره، كما تمركزت عند باقي الأبواب بشكل مكثف.









وقالت هيئة البث العبري، إنّ قوات الشرطة تتجهز لمنع اعتكاف المصلين قبل صلاة فجر غد الأحد.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين