الدوري الإنجليزي: مباراة قوية بين أرسنال وليفربول ومعركة الهبوط تحتدم

يجهز المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، لاعبيه لنقل صراع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى "غابة" أنفيلد حيث يتطلعون إلى إنهاء مسيرة طويلة من غياب الانتصارات على ملعب ليفربول. ولم يفز أرسنال على ملعب أنفيلد في الدوري منذ فوزه 2-0 في موسم 2012-2013،

وهي المباراة التي لعب فيها أرتيتا نفسه مع النادي اللندني. ومنذ ذلك الحين عانوا من هزائم ثقيلة، بما في ذلك خسارتان بنتيجة 5-1. وقبل اللقاء الأخير في أنفيلد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والذي خسره أرسنال 4-0، استخدم أرتيتا طريقة غريبة لمحاولة إعداد لاعبيه للأجواء في ليفربول من خلال سماع اللاعبين لأغنية

"لن تسير وحدك أبدًا" -نشيد جماهير ليفربول- خلال التدريبات. وقال أرتيتا للصحفيين: "لا يمكنك تدريب اللاعبين في حديقة الحيوان ثم الذهاب إلى الغابة يوم الأحد. هذا

مستحيل. عليك أن تكشف عن نفسك. عليك أن تجهز اللاعبين. عليك أن تخبرهم بما سيواجهونه وأن تدرك ذلك". وعلى الرغم من أداء ليفربول غير المتسق هذا الموسم، والذي أبقاه في المركز الثامن في الدوري، فإن نادي ميرسيسايد ما زال يتمتع بسجل ممتاز على أرضه. وكان ليدز يونايتد الوحيد الذي تغلب عليه هناك حتى الآن في

الدوري. وأكد أرتيتا أن فريقه متحمس قبل مواجهة ليفربول غدًا الأحد حيث يتطلع أرسنال للحفاظ على تقدمه بفارق ثماني نقاط على مانشستر سيتي في سباق الفوز باللقب. وقال المدرب الإسباني: "نعلم أن لدينا تحديا كبيرا، لكنني أرى فرصة كبيرة للذهاب إلى أنفيلد والقيام بشيء لم نفعله منذ سنوات عديدة. هذا ما يدفع الفريق في

الأيام القليلة الماضية". وفي المقابل، ينتظر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رد فعل من فريقه -متراجع المستوى- حين يواجه أرسنال عقب تعادل باهت دون أهداف مع تشيلسي الأسبوع الماضي بالدوري والذي جاء بعد سلسلة نتائج محبطة منها الهزيمة 1-4 أمام سيتي في استاد الاتحاد.

المصدر / فلسطين اونلاين