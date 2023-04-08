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الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن الأقصى والوقوف صفًّا واحدًا

08 ابريل 2023 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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دعا الأزهر الشريف جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للوقوف صفًّا واحدًا للدفاع عن المسجد الأقصى وألا ييأسوا من دفاعهم عنه.

وحثَّ الأزهر في تصريح بمناسبة ذكرى غزوة بدر، المسلمين لاستلهام روح النَّصر والصَّبر في شهر رمضان الكريم؛ وألَّا ييأسوا من دفاعهم عن المسجد الأقصى والوقوف صَفًّا واحدًا في الذود عنه، وفي دفع أذى الماكرين والمتربّصين بعيدًا عنه وعن ساحته وعن بلاد المسلمين.

وقال الأزهر "على الجميع أن يجتهد في أخذ أسباب القُوَّة والعِزَّة قدر طاقته".

وذكر بأنَّ غزوة بدر الكُبرى كانت حدثًا تاريخـــيًّا فاصلًا، فرَّق الله -عزَّ وجلَّ- به بين الحق والباطل، ومَكَّن به للمسلمين ونَصَرَهُم على المشركين، رُغم قِلَّة عددهم وعتادهم، فكان نصر الله حليفًا لمن آمن به وصبر في شهر رمضان المبارك؛ شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات، والبرهنة على أنَّ الصِّيامَ لا يُعوِّق الإرادة القويَّة لتحقيق ما نسعى إليه في مختلف المجالات.

وتقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بالتهنئة إلى الأُمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، والتي تحلّ ذكراها في السَّابع عشر من شهر رمضان المبارك من كلِّ عام.

المصدر / وكالات
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#المسجد الأقصى #الأزهر #غزوة بدر

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