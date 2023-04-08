إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه "الجولان المحتل"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأفادت القناة (14) العبرية فإن ثلاثة صواريخ، أطلقت من سوريا نحو الجولان، سقط أحدها في سوريا، والثاني في الأردن، والثالث في "موشاف ميتسار" بالجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة "الجبهة الداخلية" بالقرب من مستوطنة "موشاف ميتزر".

بدوره ذكر حاييم روكا رئيس "مجلس الجولان الإقليمي الاستيطاني" إلى أنه لم يرد تحذير، سمعنا دوي انفجارين.

في غضون ذلك، أشارت التقارير إلى سماع أصوات طائرات الاحتلال المقاتلة في سماء المنطقة.

يذكر أن الاحتلال، رصد الخميس الماضي، إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال الفلسطيني، جرى اعتراض 25 منها، من قبل القبة الحديدية، حسب بيان جيش الاحتلال.

المصدر / وكالات