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بالفيديو والصور 30 ألفًا أدّوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى وإغلاق أبواب المسجد القبلي

08 ابريل 2023 . الساعة 22:45 بتوقيت القدس
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أدَّى 30 ألف مصلٍّ اليوم الخميس صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وتمكّن المصلّون من الوصول إلى المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة رغم انتشار حواجز الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وتشديد إجراءات تقييد وصول المصلّين إلى الأقصى.

وعقب انتهاء صلاة التراويح أغلق المئات من المصلّين الاعتكاف في المسجد الأقصى وأغلقوا أبواب المسجد القبلي تحسّبًا لاقتحامه من قِبل قوات الاحتلال لإخلاء المعتكفين تنفيذاً لأوامر وزير أمن الاحتلال المتطرّف ايتمار بن غفير.

وكانت دعوات مقدسية انطلقت منذ ساعات الصباح للزحف نحو الأقصى والاحتشاد في باحاته للتصدّي لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد خلال ساعات الليل لإخلاء المعتكفين منه، لتمكين المستوطنين من اقتحام الأقصى صباح غدٍ الأحد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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