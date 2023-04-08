شهيد في قلقيلية وإصابات في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

استشهد شاب مساء اليوم السبت متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اندلاع مواجهات في بلدة عزون قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد عاهد عزام سليم (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات واسعة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين.

واعتدى مستوطنون على منازل المواطنين ومركباتهم، والمصلين في مسجد السلام ببلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر في دير بلوط بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين مركباتهم الواقعة على مدخل القرية، وقاموا بإلقاء الحجارة على المصلين داخل المسجد.

وأصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم خلال هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن أربعة مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض وتضررت مركبات آخرين، في هجوم للمستوطنين على مركباتهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأضافت المصادر أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت على دوار عين أيوب قرب قرية راس كركر غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين