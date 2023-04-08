16 عملا مقاوما في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

تصاعدت أعمال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل 16 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس، شهد شارع يافا محاولة دهس، فيما اندلعت مواجهات في محيط الأقصى وحاجز شعفاط، تخللها إطلاق مفرقعات نارية.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في برقين بجنين، ومستوطنة ميراف وحاجز دوتان، واندلعت مواجهات في برقين وطورة.

وشهدت كلا من طوباس وبيت لحم والخليل اندلاع مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية.

المصدر / فلسطين أون لاين