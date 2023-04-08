فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للاحتشاد بالأقصى رداً على تحريض المتطرف "بن غفير"

مختصون: وحدة الساحات والجبهات ضرورة ملّحة في الصراع مع الاحتلال

16 عملا مقاوما في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

الاحتلال يمدد إغلاق الضفة وغزة وغالانت يعزز الإجراءات خشية العمليات

راصد جوي يوضح حالة الجو قبيل المنخفض القادم

أبو محفوظ: القدس عنوان الصراع ودور فلسطينيي الخارج يُعزز صمود المقدسيين ويُفشل سياسة التهويد

المتطرف "بن غفير" يُوعز بالاستعداد لتفريغ الأقصى من المعتكفين الليلة

موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة

بيرنلي يعود رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام

16 عملا مقاوما في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

08 ابريل 2023 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
...

تصاعدت أعمال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل 16 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس، شهد شارع يافا محاولة دهس، فيما اندلعت مواجهات في محيط الأقصى وحاجز شعفاط، تخللها إطلاق مفرقعات نارية.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في برقين بجنين، ومستوطنة ميراف وحاجز دوتان، واندلعت مواجهات في برقين وطورة.

وشهدت كلا من طوباس وبيت لحم والخليل اندلاع مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الضفة #جنين #المقاومة الفلسطينية #والقدس

متعلقات

الأكثر قراءة