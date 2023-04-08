الاحتلال يمدد إغلاق الضفة وغزة وغالانت يعزز الإجراءات خشية العمليات

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الإغلاق في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وكذلك تعزيز عناصر شرطة الاحتلال بقوات من جيش الاحتلال داخل مناطق كيان الاحتلال لتأمين الحراسة خلال عيد "الفصح اليهودي" الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.

وقررت سلطات الاحتلال، إغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال عيد "الفصح اليهودي" حتى مساء الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك، بعد أن قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش لمساندتها في التأمين والحراسة داخل المدن المركزية في منطقة تل أبيب ومركز البلاد

كما قرر غالانت مواصلة الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب عيد "الفصح اليهودي" وتصاعد العمليات الفدائية.

وقرر غالانت أيضا إلغاء ما يسمى بالتسهيلات التي منحت للفلسطينيين والإجراءات المدنية خلال شهر رمضان، كما تقرر عدم إدخال العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل.

المصدر / وكالات