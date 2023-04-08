فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيرنلي يعود رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

إعلان اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام

تشيلسي يخطط للتعاقد مع أنشيلوتي

الكشف عن حالة المستوطِنة التي أصيبت في عملية الأغوار

المتطرف "بن غفير" يُوعز بالاستعداد لتفريغ الأقصى من المعتكفين الليلة

تحريض استيطاني على المصلين والمعتكفين في "الأقصى"

إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم

المقطوعة رواتبهم للسلطة: أنهكنا الفقر ولا دخل لنا

مظاهرة في المغرب تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الأقصى وغزة

ذكاء اصطناعي يتنبأ بأمراض القلب ومخاطر السكتة الدماغية

موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة

08 ابريل 2023 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
...
موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة

من المقرر أن يصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليوقع على عقود تدريب الزمالك، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع المدرب الكولومبي بشأن توليه تدريب فريق الكرة، حيث من المنتظر أن يصل إلى القاهرة يوم الأحد، وقبل مباراة البنك الأهلي، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وسيستلم خوان كارلوس، مهمته مع الزمالك عقب مباراة البنك الأهلي، حال حسم التعاقد معه بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في وقت سابق، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سيوقع على عقد لمدة موسم ونصف الموسم، مع أفضلية التمديد مع الفريق في حال تحقيق متطلبات النادي خلال منافسات الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق لا زالت أمامه أكثر من بطولة هذا الموسم في كافة المسابقات.

 

المصدر / فلسطين أونلاين
تويتر تويتر
#أخبار الزمالك #موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة #مدرب الزمالك #مدرب الزمالك الجديد

متعلقات

الأكثر قراءة