موعد وصول خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة

من المقرر أن يصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليوقع على عقود تدريب الزمالك، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع المدرب الكولومبي بشأن توليه تدريب فريق الكرة، حيث من المنتظر أن يصل إلى القاهرة يوم الأحد، وقبل مباراة البنك الأهلي، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وسيستلم خوان كارلوس، مهمته مع الزمالك عقب مباراة البنك الأهلي، حال حسم التعاقد معه بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في وقت سابق، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سيوقع على عقد لمدة موسم ونصف الموسم، مع أفضلية التمديد مع الفريق في حال تحقيق متطلبات النادي خلال منافسات الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق لا زالت أمامه أكثر من بطولة هذا الموسم في كافة المسابقات.

المصدر / فلسطين أونلاين