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تحريض استيطاني على المصلين والمعتكفين في "الأقصى"

08 ابريل 2023 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت منظمة استيطانية متطرفة، اليوم السبت، تحريضاً جديداً على المصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

ونشرت منظمة "بيدينو" المتطرفة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحريضاً ضد المصلين والأوقاف الأردنية، متهمة المصلين باستخدام الأقصى "كترسانة للإرهاب".

وقالت المنظمة التابعة لجماعات الهيكل المتطرفة: إن "المصلين يدنسون المسجد الأقصى، ويستخدمونه كترسانة للإرهاب"، وذلك لأنهم رشقوا الحجارة باتجاه قوات الاحتلال، التي تمركزت عند باب المغاربة.

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ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية وحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتزداد وتيرة هذه الاقتحامات مع الأعياد اليهودية.

وعبّر نشطاء مقدسيون عن رفضهم لهذا التحريض الاستيطاني الجديد، مشددين على ضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، لإحباط أطماع المستوطنين ومخططاتهم التهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #جماعات الهيكل #تحريض استيطاني

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