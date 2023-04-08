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بالصور مظاهرة في المغرب تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الأقصى وغزة

08 ابريل 2023 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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تظاهر مغاربة، مساء الجمعة، في الرباط، تضامنًا مع فلسطين والمسجد الأقصى وتنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وغزة.

ووقف العشرات من الحقوقيين والنشطاء أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين في التصعيد الأخير، مطالبين بوقف تطبيع المغرب مع (إسرائيل)، بل وتجريمه.

وحمل المتظاهرون الأعلام والكوفيات الفلسطينية وصور الأقصى، ورفعوا شعارات منها: "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة" و"صامدون.. صامدون للتطبيع رافضون".

ودعت إلى هذه المظاهرة "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" التي تأسست في 2021 ردًّا على توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020.

وكان المغرب وقّع اتفاق التطبيع مع الاحتلال في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المُتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 1976.

المصدر / فلسطين أون لاين
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