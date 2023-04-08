دولة أوروبية لغتها الرسمية هي العربية.. تعرف عليها

مع هجرة العديد من العرب إلى الدول الأوروبية، أصبح هناك مناطق وأحياء كاملة تجتمع فيها جنسيات مختلفة من العرب وتنتشر فيها الأطعمة والتقاليد العربية، إلا أن في إحدى الدول وصل الأمر إلى أن أصبحت اللغة الرسمية تتحول إلى اللغة العربية.

وتعتبر دولة مالطا أحد الدول الأوروبية التي اتخذت من اللغة العربية لغة رسمية لها.

ومالطا جزيرة صغيرة في البحر المتوسط لكنها دولة مستقلة بذاتها لها سيادة ولغة خاصة بها.

ويتحدث أهل مالطا اللغة العربية أو لغة قريبة منها إلى حد كبير أطلقوا عليها اللغة المالطية وهي لغة مشتقة بالأساس من اللغة العربية.

إلا أن حروف اللغة المالطية هي حروف أجنبية إلا أن نطقها عربي خالص وبذلك تتحدث مالطا اللغة العربية رغم كونها دولة أوروبية كما يتحدث أهل مالطا بجانب لغتهم اللغة الإنجليزية وهي منتشرة جدًا هناك.

الجدير بالذكر أن دولة مالطا هي واحدة من أصغر دول العالم من حيث المساحة غير أنها من أكثر الدول من حيث الكثافة السكانية.

المصدر / وكالات