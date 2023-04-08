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الطبق الرئيس

دجاج مع الأرز المبهر

08 ابريل 2023 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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دجاج مع الأرز

المكونات:

3 أكواب أرز بسمتي.

4 أفخاد دجاج كبيرة.

3 أوراق غار.

10حبات هيل صحيح.

10حبات فلفل أسود صحيح.

10حبات قرنفل مسمار.

10حبات بهار حلو صحيح.

عود قرنفل.

1/4كوب زيت ذرة.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

4فصوص ثوم مهروس.

2قرن فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة شطة مجروشة.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة ملح.

1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبتا طماطم كبيرتان مفرومتان.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

طريقة التحضير:

اغسلي الأرز وانقعيه ١٠ دقيقة.

في قدر، سخني الزيت وأضيفي الغار، الهيل، القرنفل، المسمار البهار الحلو، والقرفة.

قلبي لتتحمص البهارات قليلاً.

أضيفي البصل، الزنجبيل، الثوم، الفلفل الأخضر، قلبي لتذبل.

أضيفي الدجاج وقلبيه عدة مرات ليصبح ذهبي اللون، لا تضعي كل كمية الدجاج مرة واحدة.

انثري كل البهارات على الدجاج، قلبي ليختلط ويتشوح جيداً.

أضيفي الطماطم، المعجون وقلبي ليختلط.

أغمري الدجاج بالماء، اتركيه على نار متوسطة لينضج.

سخني الفرن ١٨٠، أحضري صينية الفرن.

أخرجي الدجاج وضعيه في صينية الفرن.

امسحي الدجاج بمعجون الطماطم أو الكاتشب، اشويه بالفرن ليصبح ذهبي اللون.

أضيفي الأرز إلى المرق، أضيفي السمن دعيه يغلي بقوة.

غطي القدر وخففي النار واتركيه لينضج.

في طبق التقديم ضعي الأرز، الدجاج ثم المكسرات والبقدونس.

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#دجاج #شهر رمضان #سفرة #الطبق الرئيس #أرز مبهر

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