"بابا غنوج".. وجبة خفيفة بفوائد مذهلة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

"بابا غنوج" أحد الأطعمة المُغذية الاقتصادية، السهلة الإعداد والمُتعددة الاستخدامات، التي تُحضر من الباذنجان الأرجواني الداكن، في منطقة البحر الأبيض المتوسط على نطاق واسع.

فالباذنجان المكون الأساسي لـ" بابا غنوج" هذه السلطة الكريمية بطعمها المُدخن المالح اللاذع الباذنجان، المتعدد الفوائد، المتوفر في المتاجر والأسواق بأصناف مختلفة، وأحد أكثر الخضراوات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم.

فقد يساعد محتواه من مادة البوليفينول في التحكم في مستويات السكر في الدم، وتحسين حالات مرض السكري من النوع الثاني، وفقا للدراسات. كذلك فهو يحتوي على عناصر غذائية غنية ومعادن وأحماض دهنية ومركبات نشطة بيولوجيا، "تساعد في تعزيز صحة العظام والدماغ والقلب، وتحسين الرؤية، وفقدان الوزن، وصحة الجلد"، حسب اختصاصية التغذية المعتمدة سندو كوغانتي.

غني بفيتامين سي:

كمعظم أطعمة البحر الأبيض المتوسط، يُقدم بابا غنوج إضافة صحية لنظامك الغذائي، في صورة مُقبّلات بسيطة ولذيذة، من مزيج الطحينية والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون، والباذنجان المشوي الغني بفيتامين "سي" الذي يدعم جهاز المناعة، والمُتميز بمحتواه من الـ"ناسونين"، أحد مضادات الأكسدة القوية التي "تفيد القلب".

يحارب الجذور الحرة

يساعد الباذنجان المشوي على تحسين تدفق الدم وزيادة الأكسجين، وإزالة آثار الجذور الحرة (المسؤولة عن التنكس العصبي ومرض الزهايمر) من الدماغ، وتمنع نشوء الأورام، وفقا للدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

غني بالمعادن المفيدة لصحة القلب

يحتوي الباذنجان على مركب الـ "أنثوسيانين" المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن احتوائه على 0% كوليسترول، ومجموعة فيتامينات ومعادن، أهمها (B1,6)، و(E)، و (K)، إلى جانب الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك، و"أملاح البوتاسيوم التي تؤثر إيجابياً في عمل القلب".

ألياف أكثر وسعرات حرارية أقل:

الباذنجان منخفض الكربوهيدرات، وقليل الدهون والسعرات الحرارية، وإن كانت هناك دهون وسعرات حرارية تأتي من إضافة زيت الزيتون والطحينية التي تُشكل مزيجاً صحياً من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، فإنها مفيدة لصحتك العامة، بخاصة صحة القلب.

كما أنه مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، لمن يواجهون صعوبة في الحصول على ما يكفي منها في نظامهم الغذائي.

مضاد للأكسدة

يحتوي الباذنجان على "اللوتين"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تسهم في تعزيز صحة العين، وتحمي من التنكس البقعي المُسبب لفقدان البصر عند كبار السن.

كذلك فإن الطحينية المصنوعة من بذور السمسم، زيت الزيتون غنيان بمضادات الأكسدة، والدهون الأحادية غير المشبعة المضادة للالتهابات، والفيتامينات والمعادن، والفوائد المدهشة، حيث توفر ملعقة واحدة من الطحينية أكثر من 10% من القيمة اليومية لبعض العناصر الغذائية المهمة. فيما يساعد زيت الزيتون في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويحمي من السكتة الدماغية.

تعزيز المناعة:

يوفر الزبادي المضاف للبابا غنوج البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على الهضم، ويعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، ويخفف أعراض القولون العصبي، ويحمي من هشاشة العظام.

كما يعمل مركب الكبريت العضوي وينسمى (الأليسين) كمضاد للالتهابات، ويحسن صحة القلب، ويُنقي البشرة، ويحمي طعامك من البكتيريا التي تؤدي إلى التسمم الغذائي.