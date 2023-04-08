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وظيفة شاغرة في صندوق الأمم المتحدة للسكان

08 ابريل 2023 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان United Nations Population Fund UNFPA  يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى وظيفي ( معاون مشتريات ولوجستيات ) Procurement & Logistic Associate وفقاً للمهام التالية:

- تحت الإشراف العام للممثل (رئيس المكتب) والإشراف المباشر لمدير العمليات (OM) ، وبالتنسيق والتعاون المباشر مع المعاون الإداري ، يقدم معاون اللوجستيات والمشتريات خدمات عالية الجودة في المشتريات واللوجستيات والدعم عمليات المكتب القطري وفقًا لجميع القواعد والمبادئ التوجيهية والعمليات والإجراءات ذات الصلة.

- يأخذ / تأخذ منهجًا يركز على النتائج موجهًا نحو العميل لتفسير القواعد والإجراءات والمبادئ التوجيهية ، وتقديم الدعم للمكتب القطري والمشاريع التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- في عالم تتعرض فيه حقوق الإنسان الأساسية للخطر ، نحتاج إلى موظفين ذوي مبادئ وأخلاقية ، يجسدون هذه القواعد والمعايير الدولية ، ويدافعون عنها بشجاعة وبقناعة تامة.

-  يبحث صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مرشحين يحولون ويلهمون ويحققون نتائج عالية التأثير ومستدامة ؛ نحن بحاجة إلى موظفين يتمتعون بالشفافية والاستثنائية في كيفية إدارة الموارد الموكلة إليهم ويلتزمون بتحقيق التميز في نتائج البرنامج.

مؤهلات الوظيفة:

- إكمال المستوى التعليمي الثانوي   مع الحصول على شهادة  جامعية في التخصصات التالية : ( إدارة عامة - إدارة الأعمال -  المشتريات والخدمات اللوجستية -  إدارة سلسلة التوريد.

- المعرفة والخبرة:

- أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة في الإدارة ، ويفضل في المشتريات و / أو الأنشطة اللوجستية وإدارة المكاتب.

- الكفاءة في تطبيقات البرمجيات المكتبية الحالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركات.

طريقة التسجيل :

للتسجيل للوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- على المتقدم/ة أولا تحميل طلب التوظيف الخاص بالمؤسسة وتعبئته وذلك من خلال الضغط ( هنا ) ، علماً بأنه يجب أن يتوفر برنامج الوورد على جهازك لكي تستطيع تعبئة الطلب .

2- يُطلب من المرشحين المهتمين تقديم خطاب تغطية وسيرة ذاتية حديثة وطلب التوظيف الذي تم تعبئته بالخطوة رقم 1،  إلى البريد الالكترني التالي :

 [email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الأحد 23 أبريل 2023

- سيتم الاتصال فقط بأولئك المدرجين في القائمة المختصرة لهذا المنصب.

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