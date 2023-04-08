سنن مهجورة.. في الذكر والدعاء (2-2)

في شهر الطاعات الذي يلتمس فيه المسلمون صالح الأعمال ابتغاء مرضات الله، نضع بين يدي القارئ الكريم سننًا منسيّة، ومستحبات ومتروكات في هذا الزمان. والسنن المهجورة ليست على منزلة واحدة، فما كان من السنن المؤكّدة وما واظب عليه النبي ليس في قوة ما لم يواظب عليه، غير أن من الحكمة نشر هذه السنن التي لا يعلم عنها كثير من عوام الناس.

دعاء عند المريض:

عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَب الْعَرْشِ الْعَظِيمَ أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ مَراتٍ إِلا عَافَاهُ اللَّه".

دعاء دخول المسجد:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النبي-صلى الله عليه وسلم – أَنهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: "أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشيْطَانِ الرجِيمِ". قَالَ عبد الله: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشيْطَانُ: حُفِظَ مِنى سَائِرَ الْيَوْمِ".

دعاء لبس الجديد:

عن أَبي سعيد الخدْري - رضي الله عنه -قَالَ: كَانَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إِذَا اسْتَجَد ثَوباً سَهماهُ باسْمِهِ - عِمَامَة، أَوْ قَميصاً، أَوْ رِدَاءً - يقولُ: "اللهُم لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أسْأَلكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِهِ وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ".

وأما من رأى على أخيه ثوبًا جديدًا فإن السنة له أن يدعو له بما ورد: عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَ: أَرَى النبِيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ فَقَالَ: "أجديدٌ قَمِيصُكَ أَمْ غَسِيلٌ؟ فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ فَقَالَ النبِيُّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: "البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً".

الدعاء بعد الوضوء:

عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضأَ فَقَالَ: "سُبْحَانَكَ اللهُم، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَق (الورق) ثُم طُبِعَ (خُتِم) بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

الذكر بعد العطاس:

عَنْ أبي هريرة عَنِ النبِي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِ حَالٍ".

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِينَ، وَلْيَقُلْ مَنْ يَرُدُّ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُم".