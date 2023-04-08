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الطقس: درجات الحرارة حول معدلها السنوي

08 ابريل 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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الطقس في فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف، وربيعيًا، ولطيفًا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة:

الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، وباردًا نسبيًا فوق المناطق الجبلية، ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأحد

الاحد: ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، وربيعيًا، ولطيفًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كالطقس يوم الاثنين

والاثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، وربيعيًا، ولطيفًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا، وربيعيًا، ولطيفًا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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