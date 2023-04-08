فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلان التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023

أغنى رجال أعمال العملات المشفرة خسروا مليارات الدولارات

الاحتلال يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

فائدة "وضع الطيران" على الهاتف خلال السفر

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في أم الفحم والناصرة

ليبرمان: نتنياهو ضعيف وانهزامي ويدمر الردع الاسرائيلي

عامان على معركة سيف القدس: واقع جديد

حماس: عملية (تل أبيب) ردٌّ طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا

16 عملية إطلاق نار و60 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس والداخل المحتل خلال 24 ساعة

140 ألفًا يؤدّون التراويح في المسجد الأقصى

بايدن يمدد سريان مرسوم العقوبات ضد روسيا

08 ابريل 2023 . الساعة 04:33 بتوقيت القدس
...

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد مرسوم بفرض العقوبات على روسيا، عاما آخر بزعم "عرقلتها إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وجاء عن البيت الأبيض أن المرسوم متعلق بـ"الأنشطة الخبيثة" المزعومة التي تتهم واشنطن موسكو بممارستها.

وتتهم واشنطن روسيا بـ"عرقلة إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ولدى حلفائها وشركائها"، والضلوع في "أنشطة سيبرانية خبيثة تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".

ويتهم المرسوم روسيا كذلك بـ"انتهاك مبادئ القانون الدولي وسلامة أراضي الدول وتشجيع الفساد الدولي واستغلاله للتأثير على حكومات الدول".

واعتبر البيت الأبيض أن الأنشطة الروسية المزعومة "لا تزال تمثل خطرا استثنائيا للأمن القومي" الأمريكي، وكذلك لسياسة واشنطن الخارجية واقتصادها.

وبالتالي تم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بموجب هذا المرسوم حتى 15 أبريل عام 2024.

وأبلغ بايدن الكونغرس الأمريكي بقراره تمديد العقوبات.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#روسيا #عقوبات #الكونجرس #بايدن #انشطة خبيثة

متعلقات

الأكثر قراءة