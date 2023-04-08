إعلان التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023، والتي تقام يوم 11 أيار/مايو في الدوحة، في ظل التصنيف الجديد للمنتخبات.

ووفقًا لبيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني، جاء منتخب قطر، المضيف وبطل النسخة الماضية، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام في دار الأوبرا بكتارا، لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 كانون الثاني/يناير 2024.

وينضم منتخب قطر في المستوى الأول، مع المنتخبات المصنفة من الثاني وحتى السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب 4 مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة 3 مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة 3 مرات.

وفي المقابل، يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علمًا بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 شباط/فبراير 2024.

ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ24.

المصدر / وكالات