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الاحتلال يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية

08 ابريل 2023 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية بشمالي الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

وقالت وسائل اعلام عبرية نقلا عن مصدر عسكري إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين، دون وقوع إصابات.

وبحسب المصدر ذاته، أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان النار تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن ينسحبوا من موقع الهجوم.

وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط بحثا عن المهاجمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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