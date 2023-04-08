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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في أم الفحم والناصرة

08 ابريل 2023 . الساعة 02:16 بتوقيت القدس
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أفاد موقع الجرمق الإخباري أن شرطة الاحتلال شنت مساء الجمعة حملة اعتقالات في مدينتي أم الفحم والناصرة في الداخل المحتل.

وقال الجرمق إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة أم الفحم، بعد اندلاع مواجهات في المدينة.

وقال المحامي أحمد خليفة إنه جرى الاعتداء على المعتقلين من مدينة أم الفحم، مشيرًا إلى أن بينهم قاصرين.

وتابع، "الاعتداء على المعتقلين بأم الفحم بطريقة مافيات، معتقلان قاصران يتم اقتيادهما لمحطة الشرطة القديمة المهجورة والاعتداء عليهم قبل التحقيق".

واضاف، "سنتابع هذا الأسلوب الأزعر كما يجب على المسؤولين متابعته حتى لا يتكرر بحق أبنائنا وفي قلب مدينتنا".

وذكر الجرمق أن قوات من شرطة الاحتلال اعتقلت شابًا آخر خلال مواجهات اندلعت في الناصرة نصرةً للمسجد الأقصى المبارك. وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت شابًا من كابول بعد أن جرى مهاجمة تظاهرة في البلدة والاعتداء عليها وقمع المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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