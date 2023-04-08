فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: عملية (تل أبيب) ردٌّ طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا

16 عملية إطلاق نار و60 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس والداخل المحتل خلال 24 ساعة

"مسير الأقصى".. حملة لنقل أهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى

بماذا علَّقت كتائب القسام على عملية (تل أبيب)؟

قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

الفصائل تبارك عملية (تل أبيب) البطولية وتعدّها ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم ونابلس والأغوار

140 ألفًا يؤدّون التراويح في المسجد الأقصى

أبو كويك: توحد الساحات وتنامي الفعل المقاوم الموجع للاحتلال خير ردٍّ على إجرامه بحق الأقصى

حماس تبارك عملية (تل أبيب) وتؤكد قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال

حماس: عملية (تل أبيب) ردٌّ طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا

08 ابريل 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الجمعة، أنَّ عملية الدهس وإطلاق النار البطولية في (تل أبيب)، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة، أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا.

وقالت الحركة في بيان، إن "هذه العملية التي نفذها أحد أبناء شعبنا الأبطال، مساء اليوم في (تل أبيب)، تأتي في سياق الرّد الطبيعي والمشروع على عدوان الاحتلال وحكومته الفاشيَّة ضدّ المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمعتكفين فيه، واستمرار جرائم المتطرّفين الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية، بحقّ أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل، وآخرها في حيفا وكفر كنا وأم الفحم وكفر قاسم".

وحيَّت حماس، جماهير شعبنا المقاوم والثائر في كلّ ساحات الوطن، الذي يقف صفاً واحداً في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي تجاوز كل الخطوط الحمر.

وأشادت الحركة، بتضحيات وبسالة المرابطين في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ودعت إلى مواصلة كل أشكال الفعل المقاوم، ليبقى "سيف القدس" مشرعاً، دفاعاً عن أرضنا وذوداً عن قدسنا وأقصانا، وإحباطاً لكل مشاريع الاحتلال العدوانية والتهويدية، حتّى دحره وزواله عن أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #القدس #المقاومة #الاحتلال #تل أبيب #الضفة

متعلقات

الأكثر قراءة