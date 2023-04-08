حماس: عملية (تل أبيب) ردٌّ طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الجمعة، أنَّ عملية الدهس وإطلاق النار البطولية في (تل أبيب)، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة، أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساتنا.

وقالت الحركة في بيان، إن "هذه العملية التي نفذها أحد أبناء شعبنا الأبطال، مساء اليوم في (تل أبيب)، تأتي في سياق الرّد الطبيعي والمشروع على عدوان الاحتلال وحكومته الفاشيَّة ضدّ المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمعتكفين فيه، واستمرار جرائم المتطرّفين الصهاينة وعصاباتهم الإرهابية، بحقّ أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل، وآخرها في حيفا وكفر كنا وأم الفحم وكفر قاسم".

وحيَّت حماس، جماهير شعبنا المقاوم والثائر في كلّ ساحات الوطن، الذي يقف صفاً واحداً في مواجهة هذا الكيان الغاصب الذي تجاوز كل الخطوط الحمر.

وأشادت الحركة، بتضحيات وبسالة المرابطين في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ودعت إلى مواصلة كل أشكال الفعل المقاوم، ليبقى "سيف القدس" مشرعاً، دفاعاً عن أرضنا وذوداً عن قدسنا وأقصانا، وإحباطاً لكل مشاريع الاحتلال العدوانية والتهويدية، حتّى دحره وزواله عن أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين