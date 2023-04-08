اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم ونابلس والأغوار

اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بيت لحم ونابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار، واعتقلت مواطنين في الداخل المحتل.

واندلعت مساء اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وتركزت المواجهات في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت باتجاه المواطنين عند حاجز “الحمرا” العسكري في الأغوار، بعد إغلاقه بالكامل.

ويشهد حاجز الحمرا ومحيطه انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال منذ صباح اليوم، كما أغلق الحاجز بالكامل لفترة، ثم أعيد فتحه وإغلاقه مجددا بالكامل في ساعات المساء، ما تسبب ببقاء المواطنين عالقين على جانبيه.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق فرعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات في محيط البلدة.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدة بالسواتر الترابية، حيث أغلقت طريق زعترة، وطريق خلف الحسبة، وطريق العبارة.

أما في القدس، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على دوار رأس العامود، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي الداخل المحتل، اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المتظاهرين، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك وغزة.

وشهدت بلدات الداخل عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

وفي بلدة كابول، اعتقل الاحتلال متظاهرين اثنين أحدهما فتى، لرفعهما العلم الفلسطيني خلال الوقفة التي نظمت على مفترق البلدة، نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة.

واعتدى عناصر الشرطة الإسرائيلية على المشاركين ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدد من البلدات منها: الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم، وهاجم شبان مركز شرطة الاحتلال في باقة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين