الفصائل تبارك عملية (تل أبيب) البطولية وتعدّها ردًّا طبيعيًّا على جرائم الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية عملية الدهس وإطلاق النار التي وقعت مساء اليوم الجمعة في (تل أبيب)، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بينهم إصابات خطيرة.

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وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع، إن عملية (تل أبيب) نوعية ووقعت في عمق الكيان الإسرائيلي وسبقها في الأغوار، لتدلّل على قدرة المقاومة وشبابها على ضرب الاحتلال”.

وأضاف أن عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدّد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، إن العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدَّساتنا.

وأضاف أن هذه العملية النوعية تثبت قدرة شعبنا ومقاومته على توجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتعيد تصويب بوصلة الصراع باتجاه قلب العدو المجرم.

وأشاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر بعمليّة (تل أبيب)، مؤكدًا على أن هذه العملية جاءت ردًّا طبيعيّاً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضدّ شعبنا، والاقتحامات المتكرّرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيّين.

وباركت لجان المقاومة الشعبية العملية، معتبرة إياها صفعة قوية واختراقًا للأمن الإسرائيلي وتأكيدًا على أنها تأتي في إطار الثأر للحرائر والمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

وأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين أن الاحتلال يتحمَّل عواقب جرائمه المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدَّساتنا، ظنّاً منه أن المقاومة قد استسلمت ورفعت الراية، ليأتيه الرد الصاعق من حيث لا يحتسب.

وشدَّدت على أن أي حماقة يرتكبها العدو الإسرائيلي لن تمر مرور الكرامة، وستكون المقاومة له بالمرصاد وعلى أهبة الاستعداد، فكل الخيارات مفتوحة أمامنا ولا سقف لردودنا.

وأوضحت حركة المجاهدين الفلسطينية أن عملية (تل أبيب) البطولية ضربة جديدة للمقاومة يتهاوى أمامها أمن الكيان الصهيوني المؤقت وتكشف هشاشته وضعفه.

وذكرت أن عملية اليوم تؤكد على رسالة التكامل بين الجبهات والساحات لصدِّ العدوان عن القدس والمقدَّسات وشعبنا الصامد.

وأشارت حركة الأحرار إلى أن العمليات البطولية التي ينفذها ثوار شعبنا وأبطال المقاومة هي رسالة للاحتلال بأنه سيدفع ثمن عدوانه باهظاً وفي عمق الكيان، مؤكدًا أن العملية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية الصهيونية وتأكيداً بأن جرائم الاحتلال وعدوانه لن توقف المقاومة ولن تطفئ جذوتها بل ستبقى مستمرة ومتصاعدة وضرباتها نوعية.

المصدر / فلسطين أون لاين