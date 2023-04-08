بماذا علَّقت كتائب القسام على عملية (تل أبيب)؟

نشرت كتائب القسام تصميمًا على موقعها الرسمي معنونًا "لعنات العدوان على الأقصى".





ووقعت صباح اليوم، عملية إطلاق نار على مركبة بها عدد من المجنّدات في منطقة الحمرا في غور الأردن.

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وأعلنت قوات الاحتلال عن مقتل 3 مستوطِنات في العملية الفدائية المسلّحة بمنطقة الحمرا في غور الأردن.

فيما قُتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في عملية إطلاق نار ودهس على شاطئ البحر في (تل أبيب)، مساء اليوم.

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وتأتي هذه العمليات في ظلّ تصعيد إسرائيلي خطير تجاه المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين