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صورة بماذا علَّقت كتائب القسام على عملية (تل أبيب)؟

08 ابريل 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب القسام تصميمًا على موقعها الرسمي معنونًا "لعنات العدوان على الأقصى".

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ووقعت صباح اليوم، عملية إطلاق نار على مركبة بها عدد من المجنّدات في منطقة الحمرا في غور الأردن.

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وأعلنت قوات الاحتلال عن مقتل 3 مستوطِنات في العملية الفدائية المسلّحة بمنطقة الحمرا في غور الأردن.

فيما قُتل مستوطن وأصيب 7 آخرون في عملية إطلاق نار ودهس على شاطئ البحر في (تل أبيب)، مساء اليوم.

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وتأتي هذه العمليات في ظلّ تصعيد إسرائيلي خطير تجاه المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #كتائب القسام #عملية تل أبيب

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