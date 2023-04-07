فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف إلى أعداد القتلى الإسرائيليين منذ العام 2015

حماس تبارك عملية (تل أبيب) وتؤكد قدرة المقاومة على إيلام الاحتلال

قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

أنشيلوتي يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

ميلان يصدم إبراهيموفيتش بقرار غير متوقع

"مسير الأقصى".. حملة لنقل أهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى

140 ألفًا يؤدّون التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

محمد حجاج يتخذ القرار النهائي بخصوص الاعتزال

"أكسيوس" يكشف ما خلصت إليه مناقشات وزراء حكومة "نتنياهو"

أبو كويك: توحد الساحات وتنامي الفعل المقاوم الموجع للاحتلال خير رد على إجرامه بحق الأقصى

07 ابريل 2023 . الساعة 23:28 بتوقيت القدس
...

قال القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك إن توحد الساحات وتنامي الفعل المقاوم الموجع للاحتلال، من غزة وجنوب لبنان والضفة الفلسطينية والداخل الفلسطيني، ليعلم الاحتلال العنصري أن للأقصى رجالا تحميه وتذود عنه.

وأكد أبو كويك على أن الاعتداء على المصلين والحرائر والمرابطات في المسجد الأقصى هو اعتداء على الأمة جمعاء، “فلينتظر العدو الهمجي مزيدا من ردات الفعل المقاوم وليتحمل جريرة أفعاله الاجرامية”.

وأضاف أن جولة التصعيد الأخيرة والتي مازالت مستمرة إلى هذه اللحظة توكد مقولة المقاومة الفلسطينية أن الأقصى خط أحمر وعلى حكومة الاحتلال العنصري أن تعتبر.

وأوضح أن الاحتلال اقترف أبشع الجرائم الإنسانية والدينية والأخلاقية باعتدائه على المصلين في باحات المسجد الأقصى ومنعهم من الصلاة والعبادة؛ مخالفا بذلك كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية التي تعارف واتفق عليها البشر كافة.

واعتبر أن سحل المصلين المسلمين وضربهم وتكسير عظامهم ثم زجهم في سجون الاحتلال، دون تفريق بين رجل وامرأة وشاب وكهل، لهو عمل إجرامي شنيع وفاضح، استلزم ردا مكافئا من أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وشهد مختلف المناطق الفلسطينية تصاعدًا لأعمال المقاومة ضد الاحتلال، ردًا على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمرابطين فيه.

واستهدفت صواريخ المقاومة من غزة ولبنان العديد من المستوطنات في الداخل المحتل، نصرة للمسجد الأقصى.

وقتل مستوطن وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في عمليتي إطلاق نار ودهس وقعتا وسط مدينة “تل أبيب” في الداخل المحتل.

كما قتل مستوطنان اثنان، صباح اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “الحمرا” بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الاحتلال #تل أبيب #عمليات المقاومة #حسين أبو كويك

متعلقات

الأكثر قراءة