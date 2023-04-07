تعرَّف إلى أعداد القتلى الإسرائيليّين منذ العام 2015

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، إحصائية أعداد القتلى الإسرائيليين نتيجة عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت الإحصاءات أن النسبة الأعلى للقتلى الإسرائيليين كانت في العام 2022، حيث سجّل مقتل 31 إسرائيليًا.

اقرأ أيضًا: محدث قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)



وجاء في الإحصائية التي نشرتها القناة العبرية الـ12 أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ عام 2015 حتى اليوم من العام 2023 بلغ 146 قتيلاً إسرائيليًا والذي جاء كالتالي:

2015 عدد القتلى 29

عام 2016 العدد 17

عام 2017 العدد 18

عام 2018 العدد 16

عام 2019 العدد 10

عام 2020 العدد 3

عام 2021 العدد 5

عام 2022 العدد 31

العام الحالي 2023 حتى الآن 17

المصدر / فلسطين أون لاين