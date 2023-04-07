أنشيلوتي يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

قال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنه يتوقع استمرار الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، مع ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وتحدث المدرب الإيطالي عن لاعبيه الثلاثة الذين تنتهي عقودهم مع النادي الملكي نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن مودريتش وكروس يتحدثان الآن مع النادي بشأن مستقبلهما.

وانضم بنزيما إلى ريال مدريد قادماً من ليون الفرنسي عام 2009، أما مودريتش فوصل من توتنهام الإنجليزي عام 2012، وفاز الثنائي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد والعديد من الألقاب الأخرى، بينما انضم كروس إلى الفريق قادماً من بايرن ميونخ عام 2014، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات.

ورداً على سؤال بشأن كروس ومودريتش، قال أنشيلوتي: "هناك تقدم ملحوظ، لأنهم يتحدثون (النادي وممثلو اللاعبين). أعتقد أنهم في النهاية سيبحثون عن حل، هناك تقدّم".

وأعرب المدرب البالغ من العمر 63 عاماً عن اعتقاده أن بنزيما، الذي سجل ثلاثية في الفوز 4-0 على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، سيبقى في صفوف النادي الملكي، موضحاً: "أعتقد أن الثلاثة سيبقون. لكن علينا أن نفكر في اليوم الذي يتوقفون فيه أيضاً".

وأضاف أنشيلوتي: "علينا أن نبحث عن مستقبل النادي في مسار مختلف، لدينا لاعبون شباب رائعون، هناك إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني، إلى جانب فيديريكو فالفيردي وداني سيبايوس، الذين سيشكلون حقبة في مدريد، لكن بطريقة مختلفة عن (حقبة) كروس ومودريتش وكاسيميرو".

واختتم مدرب المرينغي حديثه بالقول: "علينا أن نقيّم اللاعبين ليس حسب أعمارهم ولكن بما يفعلونه. يمكنك أن تعتقد أن الثلاثة ليس لديهم البنية الجسدية أو الطاقة التي يمتلكها اللاعبون الأصغر سناً، ولكن ما يمتلكه هؤلاء الثلاثة من حيث إدارة اللعبة فريد من نوعه، ولا يمكنك شراؤه في أي سوق في العالم".

المصدر / فلسطين اونلاين