ميلان يصدم إبراهيموفيتش بقرار غير متوقع

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي إي سي ميلان الإيطالي، قرر عدم تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي ينتهي شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ميلان اتخذ قرارا بعدم تمديد عقد إبراهيموفيتش، لاسيما بعد تعرضه لإصابة جديدة على مستوى الفخذ مؤخرا، والتي تحرمه من المشاركة ضد فريق نابولي في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم الأربعاء 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وعاد إبراهيموفيتش لأجواء الملاعب نهاية شهر فبراير/ شباط فقط، وتحديدا يوم 26 منه، بعد غياب دام لعدة شهور نتيجة خضوعه لعملية جراحية على مستوى ركبته اليسرى تلقاها شهر مايو/ أيار 2022.

وأصبح صاحب 41 عاما و6 أشهر و4 أيام، يوم 18 مارس/ آذار 2023 أكبر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما سجل هدفا من ضربة جزاء في مرمى فريق أودينيزي.

ومعلوم أن المخضرم السويدي الذي عاد شهر مارس لصفوف المنتخب السويدي بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات، وقّع في يناير/ كانون الثاني 2020 على عقد عودته لميلان الإيطالي، قادمًا من لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

كما أسهم إبراهيموفيتش الموسم الماضي بشكل كبير في تتويج ميلان بلقب الكالتشيو للمرة الأولى، بعد سنوات عجاف استمرت لأكثر من 10 سنوات.

المصدر / فلسطين اونلاين