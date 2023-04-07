فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات في عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

140 ألفًا يؤدون التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

محمد حجاج يتخذ القرار النهائي بخصوص الاعتزال

"أكسيوس" يكشف ما خلصت إليه مناقشات وزراء حكومة "نتنياهو"

حقيقة العرض السعودي الخيالي لمورينيو

شروط الأهلي المصري للموافقة على رحيل أفشة

"حماس" تبحث مع روسيا العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والأقصى

مسؤول أمني إسرائيلي يعترف: تلقينا دليلًا دامغًا بأن الردع الإسرائيلي قد تآكل

الجيش اللبناني يعلن عثوره على منصات صواريخ جنوبي البلاد

بالفيديو والصور 140 ألفًا يؤدون التراويح في المسجد الأقصى

07 ابريل 2023 . الساعة 21:48 بتوقيت القدس
...

أدى نحو 140 ألف مصلٍ، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن نحو 150 ألف مصلٍ، أدّوا مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى.

وتوافد المئات من المقدسيّين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والحواجز التي تفرضها سلطات الاحتلال.

فيما صدح المعتكفون والمرابطون بالتكبيرات وهتافات للمقاومة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للمقاومة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#صلاة التراويح في الأقصى

متعلقات

الأكثر قراءة