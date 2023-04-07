140 ألفًا يؤدون التراويح في المسجد الأقصى

أدى نحو 140 ألف مصلٍ، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وقدم المصلون لصلاة التراويح، رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن نحو 150 ألف مصلٍ، أدّوا مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى.

وتوافد المئات من المقدسيّين وفلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والحواجز التي تفرضها سلطات الاحتلال.

فيما صدح المعتكفون والمرابطون بالتكبيرات وهتافات للمقاومة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للمقاومة.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين