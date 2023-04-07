الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان، اخترقت أجواء الأراضي المحتلة.

وقال إنه "في وقت سابق اليوم رصدت قوات الجيش طائرة مُسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء، وقام باعتراضها وإسقاطها".

ومساء الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن تصديها للطائرات بصواريخ أرض - جو.

وردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وظهر الخميس، انطلق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي المحتلة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت تجاه منطقة الجليل.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن التقديرات تشير أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين