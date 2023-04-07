محمد حجاج يتخذ القرار النهائي بخصوص الاعتزال

غزة/ وائل الحلبي:

كشف محمد حجاج قائد فريق خدمات رفح عن موقفه النهائي بخصوص اعتزاله اللعب، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخ النادي والخامسة منذ بداية مشواره مع الفريق الأول.

وقال حجاج لـ"فلسطين" إنه قرر التراجع عن فكرة الاعتزال مع نهاية الموسم الماضي والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، في ظل الضغوط الكبيرة عليه لعدم اتخاذ قرار الاعتزال والتوجه للعمل في مجال التدريب.

وأوضح حجاج أن التراجع عن قرار الاعتزال جاء استجابة لرغبة الجهاز الفني وزملائه في الفريق والعديد من الكوادر ولاعبي الفريق السابقين، والبقاء مع الفريق في الموسم المقبل والمنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز.

وأكد حجاج على أن الفريق يضم مجموعة مميزة من أبناء النادي وأصبح لديهم القدرة الخبرة على قيادة الأخضر لحصد مزيد من الألقاب في السنوات القادمة.

ويعد حجاج أكثر اللاعبين تتويجا بلقب الدوري الممتاز، حيث سبق أن توج مع خدمات رفح باللقب في خمسة مرات مواسم 2005/2006، 2015/2016، 2018/2019، 2019/2020، 2022/2023، إلى جانب التتويج بلقبي كأس غزة عامي 2014 و 2019.

وحصل قائد خدمات رفح في السنوات الأخيرة على دورة المدربين المستويين الأول والثاني D وC، وينتظر الحصول على المستوى الثالث B، ويعمل حاليا مدربا لأحد فرق الناشئين في النادي.

المصدر / فلسطين أون لاين