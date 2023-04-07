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"أكسيوس" يكشف ما خلصت إليه مناقشات وزراء حكومة "نتنياهو"

07 ابريل 2023 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة، أن نقاش وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن (إسرائيل) "لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين بوزارة الحرب قولهما إن "قوات الاحتلال ركزت ضرباتها الليلة الماضية (الخميس) في قطاع غزة ولبنان على أهداف لحركة حماس في محاولة لتجنب صراع أوسع مع جماعة حزب الله".

ولدى مناقشتهم سبل الرد على رشقة الصواريخ التي أطلقت من لبنان ظهر الخميس، خلص الوزراء في حكومة الاحتلال إلى أن (تل أبيب) ليس لديها مصلحة بالانجرار إلى حرب في لبنان قد تتحول فيما بعد إلى صراع إقليمي، حسب المصدر نفسه.

وليلة الخميس/الجمعة شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن تصديها للطائرات بصواريخ أرض - جو.

وردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

والخميس، انطلق 37 صاروخا من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت تجاه منطقة الجليل.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن التقديرات تشير أن إطلاق الصواريخ جاء ردا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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