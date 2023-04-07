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حقيقة العرض السعودي الخيالي لمورينيو

07 ابريل 2023 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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حقيقة العرض السعودي الخيالي لمورينيو

أكدت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يتفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 29 مارس/ آذار الماضي، رحيل رينارد عن المنتخب السعودي، ليتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

ونقل برنامج "برا 18" الذي تبثه قناة " SSC "، السعودية، عن مصادر في الاتحاد السعودي، قولها إنه لم يتم فتح أي خطوط مفاوضات مع أي اسم لتدريب الأخضر بعد استقالة رينارد، ليضع حدًا للشائعات التي أكدت اقتراب "السبيشل 1" من خلافة المدرب الفرنسي.

وأوضحت تقارير صحفية محلية عدم صحة عقد اتحاد الكرة اجتماعات مع بعض الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الاتحاد ما زال يدرس ملفات بعض المرشحين لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبعد استقالة رينارد، أرسل وكلاء مدربين عشرات السير الذاتية ليس لاتحاد الكرة السعودي فحسب، وسربوا معلومات للصحافة عن وجود مفاوضات مع موكليهم من أجل الترويج لهم، قبل أن تؤكد تقارير محلية عدم دخول الاتحاد المحلي للعبة في مفاوضات مع أي منهم.

جدير بالذكر أنه خلال حقبة هيرفي التدريبية مع الأخضر السعودي، لعب المنتخب 41 مباراة في كل المسابقات، حقق الفوز في 18 منها، وتعادل في 11 وخسر 12 مباراة، مُسجلًا 51 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مورينيو #الدوري السعودي #المنتخب السعودي

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