شروط الأهلي المصري للموافقة على رحيل أفشة

وافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري على رحيل محمد مجدي "أفشة" عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.



وكان "أفشة" على أعتاب الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الدوري السعودي للعب لفريق الباطن، لكن لم يتم التوصل لحل يرضي الأطراف كافة، ليستمر اللاعب بين صفوف نادي القرن الأفريقي.



وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات أن لجنة الكرة ترحب برحيل "أفشة" خلال الميركاتو الصيفي لعام 2023 دون تردد، في حال وجود عرض خارجي جادٍ للتعاقد مع اللاعب.



وحدد مسؤولو الأهلي 3 شروط للسماح برحيل اللاعب، أولها أن يكون العرض من خارج الدوري المصري، والثاني ألا تقل قيمته المالية عن 800 ألف دولار أمريكي (24.5 مليون جنيه مصري تقريبًا).



أما الشرط الثالث، فيتمثل في خروج "أفشة" بنظام الإعارة وليس بالبيع النهائي، لضمان عودة اللاعب إلى الفريق مرة أخرى، على غرار تجارب سابقة للنادي مع عدد من اللاعبين مثل كريم نيدفيد وعمار حمدي ومحمد محمود وغيرهم.



وتراجع مستوى نجم الأهلي بشكل ملحوظ منذ عام 2021، بعدما كان أحد أبرز النجوم الذين لعبوا دورًا كبيرًا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في 2020 و2021 على حساب الزمالك المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي تواليًا.



وتوج "أفشة" بكافة الألقاب المحلية والقارية مع "الأحمر"، وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي ودوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري، وعلى الصعيد العالمي، فاز مع الفريق بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية في مناسبتين سابقتين.

المصدر / فلسطين اونلاين