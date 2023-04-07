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مسؤول أمني إسرائيلي يعترف: تلقينا دليلًا دامغًا بأن الردع الإسرائيلي قد تآكل

07 ابريل 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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اعترف مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة 7 نيسان 2023، بأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، يُثبت أن الردع الإسرائيلي قد تآكل.

ونقل موقع "والا" العبري عن المسؤول الأمني قوله "إذا كان هناك حتى الآن خوف من تآكل الردع الإسرائيلي، فقد تلقينا في اليومين الماضيين دليلا دامغا على هذا من خلال الانتهاكات الصارخة".

وأضاف المصدر أن انتهاك "السيادة والإرهاب" قد حدثا، وسيختار الاحتلال التوقيت لجبي ثمنٍ مؤلم. حسب قول المصدر الأمني.

وشن جيش الاحتلال الليلة الماضية هجوما على لبنان وقطاع غزة، وذلك في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ على الكيان يوم أمس، فيم ردت المقاومة في غزة بإطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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