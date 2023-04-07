بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو صباح اليوم الجمعة 07-04-2023م.

📹 كتائب القسام: جانب من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو فجر اليوم الجمعة pic.twitter.com/kLErIdOjwM — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 7, 2023

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أكثر من مرة خلال ساعات الليل وفجر اليوم الجمعة بأن دفاعتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري بأنّها قامت بإطلاق صواريخ أرض- جو صوب الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة كما تصدّت بالمضادات الأرضية.

المصدر / فلسطين أون لاين