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بالفيديو القسام يتصدى لطيران الاحتلال بصواريخ أرض - جو

07 ابريل 2023 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض- جو صباح اليوم الجمعة 07-04-2023م.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أكثر من مرة خلال ساعات الليل وفجر اليوم الجمعة بأن دفاعتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري بأنّها قامت بإطلاق صواريخ أرض- جو صوب الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة كما تصدّت بالمضادات الأرضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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