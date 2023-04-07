حماس: يد المقاومة ممدودة لتطال كل بقعة في الكيان

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن يد المقاومة الفلسطينية ممدودة لتطال الكيان في كل مكان ونقطة، لإفشال مخططاته.

جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة "حماس" اليوم بعد صلاة الجمعة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة، إسنادا لأهلنا المرابطين في القدس والثائرين بالضفة المحتلة.

وأشار القانوع في كلمة له أن عملية الأغوار النوعية تؤكد أن الرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى سيكون في كل الساحات.

وأكد القانوع أن الضربات الصاروخية للمقاومة من غزة تلتقي مع طلقات المقاومين في الضفة وطعنات الثائرين في القدس في إطار المعركة المفتوحة للدفاع عن الأقصى والحفاظ على هويته

ونوه الناطق باسم حماس أن استمرار الاعتداءات وجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الواقع فيه سيفجر المنطقة برمتها ويذهب بالمنطقة إلى حرب دينية وإقليمية غير مسبوقة.

وأدان القانوع الاعتداء الغاشم على لبنان وشعبها وعبر عن التضامن الكامل مع اللبنانيين، محملال حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات عدوانها على المنطقة.

وأشاد بالجماهير التي خرجت في لبنان والأردن وتركيا وموريتانيا غضباً لما يجرى في الأقصى وإسناداً لشعبنا داعيا لتوسيع مساحة التضامن والإسناد.

المصدر / فلسطين أون لاين