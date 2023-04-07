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قناة عبرية تكشف عدد صواريخ المقاومة تجاه مستوطنات غلاف غزة

07 ابريل 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الجمعة 7 نيسان 2023، أن نحو 40 صاروخًا تم إطلاقهم من قطاع غزة خلال ساعات الليل تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وبحسب قناة "كان" العبرية فإن نصف تلك الصواريخ التي كانت تطلق تجاه مناطق مأهولة فيما كان النصف الآخر سقط في مناطق مفتوحة.

وبينت أن أضرارًا لحقت بمنزل في الحي القديم ببلدة سديروت، دون وقوع إصابات.

وجاءت الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة عقب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الأهداف في قطاع غزة.

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، الليلة، جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده.

وقالت الغرفة في بيان مقتضب: "في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأضافت "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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