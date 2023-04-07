القصف الإسرائيلي يخلف أضرارا بمنازل ومرافق صحية وتعليمية بغزة

خلّف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليلة الخميس/الجمعة، أضرارا جسيمة في منازل مواطنين وعدد من المرافق الصحية والتعليمية.

وتسبب القصف الإسرائيلي بأضرار في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمركبات.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية ليلا خلفت أضرارا في مستشفى "الدرة" للأطفال شرق مدينة غزة، دون أن تبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت الوزارة في بيان، أن القصف "تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم".

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالقطاع، في بيان مقتضب، تعرض أحد مرافقها للأضرار جراء غارة إسرائيلية شرقي غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في غزة أن القصف الإسرائيلي لأرض زراعية شرقي مدينة غزة أدى لانهيار منزل قريب من المكان، دون الإبلاغ عن إصابات.

بدوره، قال أحد سكان منطقة "التفاح" شرقي غزة ويدعى "أبو ماهر"، إنهم تفاجؤوا بوابل من الغارات الإسرائيلية على منطقة سكنهم في ساعة متأخرة فجر الجمعة.

وأضاف "أبو ماهر": "خلال تهيؤنا لإعداد مائدة السحور حدثت سلسلة من الانفجارات الضخمة نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب منا".

وأوضح أن القصف تسبب بحالة من الهلع والخوف لدى المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.

وتساءل مستنكرا: "لا ندري ما الهدف من وراء قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان؟"، مستدركا: "لكننا رغم ذلك سنبقى صامدين في وجه الاحتلال".

وخلال الليل، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق بغزة، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، إطلاق 37 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، غداة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بمدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

المصدر / الأناضول