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وزير الدفاع التركي: على (إسرائيل) وقف اعتداءاتها فورًا

07 ابريل 2023 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف بشكل فوري هجماته التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة.

ولفت في تصريح صحفي، الجمعة، إلى أن "(إسرائيل) هاجمت بوحشية المسجد الأقصى المقدس لدى المسلمين في شهر رمضان المبارك، بذرائع مصطنعة لأسباب سياسية داخلية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت جرعة العنف كثيرا رغم ردود الفعل الغاضبة الصادرة من العالم الإسلامي.

وأضاف: "شنت قوات الاحتلال هجمات عشوائية على قطاع غزة الليلة الماضية مستخدمة قوة غير متكافئة، إننا ندين ونشجب بشدة هذه الهجمات الإسرائيلية".

وأردف: "هذا الموقف العدواني الذي يتجاهل حقوق الإنسان والقيم العالمية إنما يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد أنه "من الواضح أن هذه الهجمات التي تُشن بذرائع مصطنعة ستضر بالسلام الإقليمي".

وأردف: "يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي أن توقف فورا هذه الاعتداءات التي لن تؤدي سوى إلى زيادة الفوضى في المنطقة".

المصدر / الأناضول
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