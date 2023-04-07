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مستوطنون يغلقون مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة

07 ابريل 2023 . الساعة 15:03 بتوقيت القدس
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مستوطنون يغلقون مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة

أغلق عشرات المستوطنين المتطرفين، الجمعة، مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من مستوطنة "بيت أيل" أغلقوا مدخل مدينتي رام الله والبيرة بالحجارة والحاويات، ومنعوا المواطنين من المرور.

وأشارت إلى أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في الموقع لحماية المستوطنين.

وفي وقت سابق اليوم، شن مستوطنون هجوما على قرية "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية شرق الضفة، وأحرقوا ممتلكات للمواطنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 3 مستوطنات وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بمنطقة الأغوار شمال شرق الضفة.

وجاءت العملية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #مستوطنون #مدخل رام الله والبيرة

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