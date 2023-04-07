130 الف مصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى"

أدى نحو 130 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد المصلون من الضفة والداخل المحتل عام 48، فيما منعت قوات الاحتلال دخول الآلاف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن نحو 130 ألف مصلٍ في المسجد الأقصى.

وحشدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 2200 عنصر من عناصرها، على الحواجز والأماكن القريبة من المسجد الأقصى، لتأمين احتفالات المستوطنين في ثاني أيام ما يسمى "عيد الفصح"

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وعززت قوات الاحتلال من وجود عناصرها على الحواجز الفاصلة بين القدس ومدن الضفة الغربية.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحامًا كبيرًا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس. وفي الإطار رفضت قوات الاحتلال دخول عدد كبير من الرجال والسيدات بذرائع أمنية.

وعقب صلاة الجمعة، هتف مصلون ممن تمكنوا الدخل للمسجد الأقصى "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. هتافات وتكبيرات المصلين خلال وقفة في المسجد عقب صلاة الجمعة.



























المصدر / فلسطين أون لاين