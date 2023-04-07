"حماس" تبارك عملية الأغوار وتحذر الاحتلال من استمرار عدوانه

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية الأغوار الفدائية التي قتل فيها 3 مستوطنات، اليوم الجمعة.

وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي نُفّذت صباح اليوم قرب مستوطنة الحمرة بالأغوار المحتلة، وهي ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرّة بحق المسجد الأقصى وعدوانه الهمجي على لبنان وغزّة الصامدة.

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وحذرت "حماس" الاحتلال من مغبّة الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى، "فشعبنا موحّدٌ سيواصل الدفاع عن نفسه وأقصاه الذي سيبقى إسلامياً خالصاً ولا مكان للاحتلال فيه ولا سيادة".

وقتل 3 مستوطنات صباح اليوم في منطقة الحمرا بالأغوار، وذلك بعد أيام من التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين